عبدالعزيز الفضلي



أوقفت وزارة التربية العمل بنشرة طلبات النقل الداخلي والخارجي للهيئات التعليمية والإشرافية والتي أصدرتها وأعلنت عنها الأسبوع الماضي.



وقالت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع في كتاب وجهته للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: إلحاقا بالنشرة العامة رقم 69 بشأن تسجيل طلبات النقل للعام الدراسي المقبل 2025/2024، الصادرة بتاريخ 2023/12/25 يرجى التفضل بالإيعاز لجهات الاختصاص لديكم لوقف العمل بالنشرة المشار إليها وما يترتب عليها من آثار، وذلك تنفيذا للنشرة العامة 67 لسنة 2023 وحتى إشعار آخر.