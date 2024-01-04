على تلة تطل على مدينة تايلرستون في جنوب ويلز، تنجز آلات بناء عملية تدعيم كومة ركام، كان انهيارها قد كشف عن تهديد قائم بقوة في المنطقة، وقد يتفاقم بفعل الاحترار المناخي.



وفي 16 فبراير 2020، كان جيف كومبس يمشي مع كلبه عندما سقط 60 ألف طن من الحطام المتأتي من أعمدة منجم قديم إثر انفصالها عن كومة ركام تقع على جانب التل في قلب وادي روندا.



وأيقظت الحادثة من جديد صدمة «مأساة أبرفان» في 21 أكتوبر 1966، حيث أدى انزلاق كومة ركام قديمة إلى مقتل 144 شخصا، من بينهم 116 طفلا حوصروا في مدرستهم.



وبعد حادث تايلرستون، أجرت السلطات الويلزية إحصاء واسع النطاق وحددت أكثر من 2500 كومة ركام في جميع أنحاء الإقليم، وهو إرث من ماضي التعدين المهم. ويمثل 350 منها خطرا جسيما بالانهيار، وقد أضعفتها الأمطار وتسرب المياه، و79 منها موجودة في منطقة روندا سينون تاف، بحسب آخر إحصاء كشف عنه في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وبات يتعين حاليا مراقبتها مرتين في السنة.