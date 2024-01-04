

دمشق - هدى العبود



يتصدر المسلسل السعودي «غالية» مواقع التواصل الاجتماعي ليكون الحدث الأكبر لدراما رمضان المقبل على الفضائيات، حيث يتناول فترة تاريخية مهمة من تاريخ المملكة خلال القرن التاسع عشر من خلال الأسطورة السعودية «الأميرة غالية البقمي»، والتي كان لها الشرف أن هزمت جيوش الدولة العثمانية وطردتهم من الدولة السعودية الأولى.



وتصدر المشاركين فيه أسماء نجوم من الوطن العربي، أبرزهم الفنانان السوريان سلوم حداد ورشيد عساف، والفنان السعودي عبدالمحسن النمر، ومن المنتظر ان تجسد الفنانة إلهام علي دور «غالية البقمي»، على أن يلعب رشيد عساف دور أمير منطقة في تلك الفترة، ولم يكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن العمل.