



مفرح الشمري



بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات وبعد صراع مع المرض، انتقل الى رحمة الله تعالى الإعلامي القدير ساير العنزي في احد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن الثلاثاء الماضي.



الراحل «بوخالد» أعد وقدم العديد من البرامج عبر شاشة تلفزيون الكويت وعبر أثير إذاعة الكويت منذ التسعينيات، بالإضافة إلى انه تولى عددا من المناصب الادارية والفنية في وزارة الاعلام.



ومن ابرز البرامج الاذاعية والتلفزيونية التي قدمها الراحل «حروف الأثير» و«أوراقي» و«تذكرة سفر» و«الحكم بعد المداولة» و«جسر الخير» و«على الوتر»، وحققت تلك البرامج نجاحات عند المستمعين والمشاهدين داخل الكويت وخارجها وذلك للثقافة العالية التي كان يملكها الراحل والتي كانت تميزه عن غيره من زملائه المذيعين.



من جهتها، نعت وزارة الإعلام الكويتية المغفور له بإذن الله تعالى الإعلامي القدير ساير العنزي، ونقلت الوزارة في بيان لها، تعازي وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري والقياديين والعاملين فيها لذوي الفقيد ومحبيه وللأسرة الإعلامية على هذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. واستذكرت «الإعلام» عطاءات الراحل في بيانها لكونه أحد رجالاتها الذين ساهموا في تطور مسيرة الإعلام الكويتي من خلال تقلده لعدد من المناصب الإدارية والفنية، بالاضافة الى تقديمه العديد من البرامج الجماهيرية.



رحم الله الاعلامي القدير ساير العنزي «بوخالد» وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.