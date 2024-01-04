

القاهرة - محمد صلاح



احتفل الفنان محمد عادل إمام بنجاح فيلمه الجديد «أبو نسب»، كاشفا عن الإيرادات المرتفعة التي حققها عند عرضه في دور السينما بمصر، ونشر عبر حسابه الرسمي بـ «إنستغرام» البوستر الدعائي الشخصي له في الفيلم، مرفقا بعبارة: «أبو نسب يحقق في مصر 20 مليون جنيه منذ بداية عرضه، الحمد لله أول خبر حلو في السنة الجديدة».



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول دكتور الأطفال «علي» المجهول النسب، الذي يواجه العديد من الصعوبات بعد رفض والد الفتاة التي يحبها الزواج منها، بسبب عدم معرفته لعائلته، ويستغل «علي» دخول والد العروس إلى السجن ليتزوجها، لتأخذ الأجواء منعطفا شديد الخطورة بعد خروجه من السجن في يوم زفافهما، ثم يجد «علي» نفسه يواجه انتقاما مضحكا، بين عصابة والد زوجته، وعصابات أخرى، ويؤدي ذلك إلى إفساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.



ويشارك في البطولة إلى جانب محمد إمام، كل من: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد ثروت، محمد لطفي، صلاح عبدالله، شيرين رضا، والعمل تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.