

مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



لم يخيب فريقا العربي والقادسية ظن جماهير ومتابعي الديربي أول من أمس ضمن الجولة 13 من دوري زين الممتاز، فجاء مثيرا وممتعا، وعامرا بالأهداف، وكانت القمة على الموعد بكل تفاصيلها، الإثارة حاضرة، والمتعة الفنية متوافرة بين جنابتها، والحضور الجماهيري الغفير الذي أسعدنا بحضوره البهي بعد طول غياب عن ملاعبنا. كل ذلك اجتمع في «ديربي» من الزمن الجميل.. ليعيد إلى الأذهان الجودة الفنية التي تتمتع بها الكرة الكويتية، ويحيي الأمل في قلوب الناشئة لمجد يتجدد.



وتعليقا على الديربي، وصف رئيس مجلس إدارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور نتيجة لقاء القمة بين العربي والقادسية في افتتاح الجولة الـ 13 من دوري زين الممتاز، الذي انتهى بالتعادل 2-2 بأنها عادلة، مضيفا في تصريح عقب المباراة ان الفريقين قدما عرضا مميزا امتع الحضور الغفير في الملعب والجمهور خلف الشاشات، مؤكدا ان الجماهير واعية ومتعطشة في الوقت نفسه لمشاهدة المستوى الفني العالي لكن شريطة توافر العدالة.



وذكر عاشور ان المباراة والمنافسة فيها كانت جميلة بين فريقين يحظيان بأكبر قاعدة جماهيرية وهذه حقيقة، وقد أضاف الحضور الكبير جمالية على اللقاء. وأوجه رسالة إلى مسؤولي الاتحاد بضرورة توافر حكام أجانب لفرق المقدمة العربي والقادسية والكويت لتميزهم في إدارة المباريات، كما شاهدنا في مواجهة الديربي، مشيرا إلى انه لا يقلل من جهد الحكم الكويتي الذي نقف خلفه وندعمه لكنه بحاجة إلى كثير من العمل كإدارة المباريات وورش العمل للارتقاء بمستواه، بينما بوجود الحكم الأجنبي تزداد نسب العدالة بين الفرق.



بدوره، أكد مساعد مدرب القادسية حسن فاضل أن فريقه بحث عن الفوز والصدارة لكن جزئيات صغيرة في المباراة هي التي أضاعت النقطتين ورغم ذلك أشكر اللاعبين الأبطال الذين قدموا أداء رجوليا، لافتا إلى أن التعادل لا يرضي طرفي المواجهة.



وعن استبدال بدر المطوع بعد هدف التقدم مباشرة، قال فاضل ان المطوع أسطورة ووجوده في الملعب يمثل رهبة للمنافس لكن كانت هناك وجهة نظر للجهاز الفني بأن البديل سينعش الفريق بدنيا لأن المواجهة كانت ذات رتم سريع.



وأشاد فاضل بمستوى اللاعبين الشابين فيصل الشطي وعبدالله مطاوع بالقول «انهما صغار بالعمر لكنهما كبار بالأداء»، مشيرا إلى أن اللاعبين من النادي لذلك نطمح في المستقبل الى تأسيس المزيد من النجوم.



إصابة سلطان بتمزق في الغضروف



هذا، وقال نجم العربي سلطان العنزي والذي شارك في المباراة بمركز قلب الدفاع ان التعادل أبقى الأخضر بالصدارة وشكرا للفريقين على المباراة الجميلة، والشكر لجماهير الفريقين على الحضور الرائع والممتع، ولكل من سأل عن إصابتي، فبعد الفحص تبين ان هناك تمزقا في الغضروف وتمزق في العضلة الخلفية للركبة والحمد لله على كل حال والقادم بإذن الله أفضل.



واعتذر سلطان من طبيب المنتخب د.عبدالمجيد البناي «الذي أصر وحرص على عدم مشاركتي في المباراة وذلك لمصلحتي»، مضيفاً: «لكن ظروف الفريق والنادي لا تسمح بالجلوس وعدم اللعب».