



ناصر العنزي - يحيي حميدان



عاد الكويت إلى صدارة فرق دوري زين وبفارق الأهداف عن العربي ولكل منهما 30 نقطة بعدما حقق فوزا عريضا على الشباب 6-0 في المباراة التي جرت بينهما أمس على «ملعب محمد الحمد» ضمن منافسات الجولة الـ 13، وبقي الخاسر على 11 نقطة في المركز الثامن، سجل لـ «الأبيض» يوسف ناصر (4) ومحمد دحام (14 و30) وعمرو عبدالفتاح (15).



وأنهى الكويت المباراة لمصلحته منذ الشوط الأول بعدما سجل أربعة أهداف متتالية مستغلا سوء حالة خصمه الذي لم يتمكن من الدفاع عن مرمى حارسه سعد العنزي، كما يتحمل الحارس مسؤولية هدفين من اهداف الشوط الأول، وقد لعب مدرب الكويت بتشكيلة غاب عنها المهدي برحمة وياسين الخنيسي وأعاد يوسف ناصر أساسيا بعد غياب، وتعاونت خطوط الكويت في تهديد خصمه عن طريق الأطراف بتواجد محمد دحام وعمرو عبدالفتاح، حيث دانت السيطرة لـ «الأبيض» مقابل تشتت وفوضى في صفوف الشباب.



وفي الشوط الثاني أضاف الكويت هدفين عن طريق عمرو عبدالفتاح (62) ومحمد مرهون (67) وأضاع فرصا أخرى كانت كفيلة بأن ترفع غلة الأهداف ولم يتغير حال الشباب حيث حاول الخروج ولو بهدف ولم يتمكن وحافظ «الأبيض» على نهجه الهجومي وخرج بفوز مستحق.



أدار المباراة الحكم أحمد العلي ولم يجد صعوبة في إدارتها، ومنح بطاقة حمراء لحارس الكويت عبدالرحمن كميل ثم تراجع عن قراره واستبدلها بإنذار بعد رجوعه لـ «الفار».



ومن جانب آخر، اقتنص النصر تعادلا في الوقت القاتل أمام خيطان 1-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على «ستاد علي صباح السالم» ضمن مباريات الجولة الـ 13 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.



ورفع «الأحمر والأسود» رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، فيما رفع «العنابي» رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع.



جاء الأداء دون المتوقع في الشوط الأول، حيث ابتعد أصحاب الضيافة النصر عن تشكيل الخطورة اللازمة على مرمى حارس خيطان علي فاضل، رغم المحاولات الفردية من مشعل الشمري والجزائري أيمن لقجع على الطرفين، فيما كان خيطان أكثر ترابطا وهدد مرمى النصر في عدة مناسبات عبر تسديدتين من الخارج من جاسم عتيق والبرازيلي ويلينغتون دي كارفاليو وتصدى لهما حارس «العنابي» خالد العجاجي.



وفي الشوط الثاني افتتح مدافع خيطان البرازيلي جوناثان بيريرا التسجيل لفريقه بعدما تابع كرة طائشة سددها قوية في مرمى النصر (49).



وفضل «الأحمر والأسود» تأمين تقدمه ودافع في مناطق متوسطة من الملعب، ولم يستفد «العنابي» من استحواذه، حيث لم يجد منافذ للوصول إلى منطقة الجزاء، وكانت أبرز محاولاته من إبراهيم الظفيري بتسديدة بعيدة والتقطها حارس خيطان علي فاضل بسهولة، إلى أن جاءت الدقيقة 94 وسجل الليبي معتصم اللافي هدف التعادل.



إلى ذلك تختتم مساء اليوم مباريات الجولة 13 لدوري زين الممتاز بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في الأولى الفحيحيل برصيد 12 نقطة مع الجهراء الأخير بنقطتين على ملعب ثامر، وفي المواجهة الأخرى يستضيف كاظمة على ملعبه الصداقة والسلام فريق السالمية ولكل منهما 16 نقطة، وتسعى الفرق المتبارية اليوم إلى تحسين مراكزها بعدما دخلت البطولة مراحلها الصعبة.