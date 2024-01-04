لاهاي - أ ف ب: من المقرر أن تستمع أعلى محكمة في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل إلى مذكرات مقدمة من جنوب إفريقيا وإسرائيل بعد أن رفعت بريتوريا قضية بشأن ما وصفته بأعمال "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة.

وقالت المحكمة في بيان إنها "ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام في لاهاي بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل" يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير.

وفي الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، قائلة إن "إسرائيل خصوصا منذ السابع من أكتوبر 2023 انخرطت وتنخرط وقد تستمر في الانخراط في أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وتطلب جنوب إفريقيا، من بين إجراءات عاجلة أخرى، من المحكمة أن تأمر "بأن تعلق إسرائيل على الفور عملياتها العسكرية داخل غزة وضدها" وأن يتخذ كلا الطرفين "جميع التدابير المعقولة التي في وسعهما لتفادي الإبادة الجماعية".

ورفضت إسرائيل التهمة، وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات على منصة إكس "ترفض إسرائيل باشمئزاز الافتراء الكاذب الذي نشرته جنوب إفريقيا ودعواها" أمام محكمة العدل الدولية.

ومن المقرر أن تعرض جنوب إفريقيا حججها الخميس من الأسبوع المقبل على أن تعرض إسرائيل حججها الجمعة.

ومن المتوقع أن يصدر حكم من محكمة العدل الدولية بشأن طلب اتخاذ تدابير طارئة في غضون أسابيع، لكن القضية نفسها قد تستغرق أشهرًا أو سنوات.