السند: تدشين خدمة العلاج الشامل لأسنان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة دون 15 عاما في مركز جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان

في إطار الرسائل الدورية لمركز التواصل الصحي، أعلن مدير المركز المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبد الله السند في رسالة بثتها الحسابات الرسمية لوزارة الصحة، عن بدء تسليم المباني الجديدة لمشروع توسعة مستشفى العدان من الجهة المنفذة للمشروع، وذلك على مراحل مختلفة وفق جدول زمني معد لذلك.

وسلط السند خلال الرسالة الثالثة للمركز الضوء على مكونات المشروع الجديد الذي يتكون من 9 مبان، حيث يضم المشروع مبنى الأمومة والطفولة، ويحتوي على 637 سريرا، و21 غرفة عمليات، و16 مرفقا وقسما فنيا، ومبنى الجراحة العامة والتخصصية، ومبنى العلاج الطبيعي والتأهيلي، ومبنى المخصص لمواقف السيارات لمراجعي مبنى العلاج الطبيعي والتأهيلي، ويتسع ل 580 سيارة وكذلك مبنى إدارة المنطقة الصحية وأدوار مواقف للسيارات تابعة له تتسع لنحو 1983 سيارة، ومبنى معدا للتخزين الاستراتيجي للأدوية، بمساحة نحو 12 ألف متر مربع، ومبنى الشؤون الهندسية ومولدات الطاقة، ومبنى الغازات الطبية، ومبنى آخر منفصلا متعدد الأدوار لمواقف السيارات، ويتسع لنحو 1083 سيارة.



وبين ان المشروع يضم ايضا نحو 200 موقف سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المواقف المخصصة للسيارات.



ولفت إلى تسجيل برنامج زراعة الكلى رقما قياسيا لأول مرة في البلاد بإتمام إجراء 140 حالة زراعة خلال عام 2023، مشيرا إلى تدشين خدمة العلاج الشامل لأسنان الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة دون 15 سنة في مركز جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان.