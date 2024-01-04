أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 20 ديسمبر 2023م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء،

وبعد المشاورات التقليدية.

أمرنا بالآتي

مادة أولى

يعين الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 جمادى الآخرة 1445هـ

الموافق: 4 يناير 2024م.