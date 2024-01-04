قال النائب مرزوق الغانم : ‏نبارك للأخ الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح تعيينه رئيساً للوزراء و نسأل الله أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية الثقيلة و شهادتي فيه مجروحة حيث عملت معه كرئيس للجنة الشؤون الخارجية اثناء توليه حقيبة الخارجية في الفصل التشريعي الثالث عشر .

‏أتمنى ان يضع بوصباح الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه في جلسة القسم بتاريخ ٣٠ ديسمبر ، خارطة له في تشكيل الحكومه وتصحيح المخالفات التي تسببت بها الحكومة السابقة و ابعاد كل من تسبب في هذا الفساد الذي أضر بمصلحة الوطن والمواطنين، كما اشار سموه في نطقه السامي .