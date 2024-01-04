دمشق ـ هدى العبود



نعت وزارة الثقافة والمعهد العالي للموسيقى والوسط الثقافي السوري الموسيقار العالمي نوري إسكندر عن عمر ناهز 85 عاما.



وعمل الراحل طوال مسيرته الفنية الغنية التي تجاوزت 60 عاما على نقل التراث السوري الموسيقي الشفوي إلى لغة سمعية وحفظها من الاندثار، كما سعى إلى خلق حوار موسيقي فكري استمده من التراث السوري والعربي، وألّف العديد من الأعمال المهمة كالأعمال التي أكد فيها العلاقة بين الموسيقى الشرقية والغربية.



ولد نوري إسكندر عام 1938 ودرس الموسيقى في صغره على يد الموسيقي الروسي ميشيل بوزيرنكو، وبعد نيله الشهادة الثانوية سافر إلى مصر ليحصل على ليسانس في التربية الموسيقية من القاهرة عام 1964 وعاد إلى حلب ليدرس الموسيقى، وعرف عنه اشتغاله على الموسيقى الشرقية وبحثه عن جذورها وجمعها ونقلها من تراث شفوي إلى مدونات، لاسيما ما يتعلق بالموسيقى السريانية، وقدم العديد من الدراسات والأعمال والأبحاث في الألحان السريانية التي قام بتدوينها بالنوطة لأول مرة ضمن كتابين وفق نظام الكتابة الموسيقية الحديثة «التنويط».



ويعد الراحل أحد أعمدة الأغنية السريانية المعاصرة، فقد بذل خلال 40 عاما الجهد والوقت لفهم ودراسة هذه الموسيقى السورية العريقة والروحانية، وعمل على أرشفة الأغنية السريانية الكنسية للحفاظ عليها من الضياع، وساهم في إبداع وخلق أغنية سريانية شعبية معاصرة أصيلة ضمن قوالبها السريانية الأم.



ومن أهم إنجازات اسكندر في مجال الموسيقى أيضا تشكيل وتدريب العديد من الكورالات منها تأسيس أول كورال لكنيسة مار جرجس للسريان الأرثوذكس في حي السريان بحلب عام 1965، وتشكيل كورال ثان لكنيسة مار أفرام السرياني للسريان الأرثوذكس في حي السليمانية بحلب، وتأسيس كورال في السويد باسم (الكورال السرياني). وله عدة مؤلفات ومن أهم أعماله الثلاثي الوتري، كنشرتو العود وكنشرتو التشيلو، كما قدم حفلات موسيقية في السويد ونفذ مشروعا مع الجالية هناك لتسجيل الموسيقى السريانية وحفظها، كما أعد حوار المحبة عام 1995، وفي عام 2000 كتب الموسيقى التصويرية للسلسلة الوثائقية «أعمدة النور» وفيلم «مار مارون».



وعام 2002 قام الراحل بتأليف موسيقى المسرحية اليونانية «باخوسيات» ليروبيديس، وقدمها في عدة بلدان أوروبية. وفي عام 2003 ألف «الآهات» وعام 2007 ألف «ياواهب الحب: مدخل إلى الصوفية»، وعين مديرا للمعهد الموسيقي العربي في حلب بين 1996 و2002.



وتعمل الفرقة السيمفونية الوطنية السورية باستمرار على تقديم أعمال الموسيقار الراحل نوري إسكندر في برامج أمسياتها المتنوعة، كما تعد مؤلفاته مادة أكاديمية غنية تدرس لطلاب المعهد العالي للموسيقى في دمشق.