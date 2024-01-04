قال النائب د. محمد الحويلة: ‏نبارك للشيخ د. محمد صباح السالم الصباح ثقة القيادة السياسية بصدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

‏ونؤكد ثقتنا باختيار صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، ونحث الشيخ د. محمد الصباح على اختيار أعضاء حكومته ليكونوا رجال دولة أكفاء قادرين على الارتقاء لطموح وتطلعات الشعب الكويتي الكريم ولتحقيق التنمية الشاملة المستدامة المرجوة.



‏ونسأل الله تعالى له التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه، وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.