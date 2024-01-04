قال وزير الخارجية الشيخ سالم العبدلله في تصريح بمناسبة بدء عضوية الكويت في مجلس حقوق الإنسان لـ 3 أعوام (2024 - 2026): أود أن أغتنم هذه المناسبة لأؤكد حرص الكويت على الاضطلاع بدور فعال ومساهم بشكل إيجابي نحو معالجة وحل القضايا الملحة المطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع بقية أعضاء المجلس، مواصلة بذلك دورها الإنساني والتنموي الذي دأبت عليه على مر السنين.

وأضاف العبدالله: إن تبوؤ هذه العضوية الأممية المهمة يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت أمام المجتمع الدولي، وثقة الدول الشقيقة والصديقة بقدرة وطننا الغالي على المساهمة في خدمة القضايا العربية والإسلامية في مجال حقوق الإنسان والدفاع عنها، فضلا عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وأوضح وزير الخارجية أن هذه العضوية تضاف إلى سجل إنجازات الكويت التي حققتها على مدى 60 عاما كعضو نشط في الأمم المتحدة، وذلك بفضل حكمة واتزان سياستها الخارجية واحترامها للمقاصد والمبادئ النبيلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.