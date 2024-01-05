

فقدت أسهم التكنولوجيا «التي رفعت سوق الأسهم الأوسع العام الماضي» بريقها، مع بداية أقل حماسية حتى الآن في 2024.



وتراجعت أسهم ما يسمى بـ «العمالقة السبعة»، والتي تضم شركات «آبل»، و«أمازون»، و«ألفابيت»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«تسلا»، و«إنفيديا»، خلال أيام التداول الأربعة الأخيرة، وهي السلسلة الأطول للخسائر المتتالية خلال شهر واحد، وفقا لمؤشر «Bloomberg Magnificent 7 Price Return Index».



وقادت أسهم شركة «آبل»، التي انخفضت بنسبة 4.6% خلال الفترة الزمنية، التراجع الذي أدى إلى محو 383 مليار دولار من قيمتها السوقية، كما انخفض مؤشر Nasdaq 100 أيضا في أيام التداول الأربعة الماضية.



وقال كبير الاستراتيجيين في «Interactive Brokers Group»، ستيف سوسنيك: لا نعرف ما إذا كان ارتفاع العام الماضي قد انتهى بالكامل، لكن من الطبيعي تماما أن نتوقع تراجع الأسواق بعد الارتفاع الذي رأيناه، وبدون عوامل نهاية العام التي عززت الارتفاع، أعتقد أننا نشهد انتهاء الحفل.



إنها إشارة إلى أن شكوك المستثمرين بشأن القوة العالقة لارتفاع عام 2023 كانت في مكانها الصحيح، على الرغم من أن المجموعة ارتفعت بأكثر من 100% العام الماضي، مدفوعة بجنون الذكاء الاصطناعي، إلا أن المكاسب تباطأت في النصف الثاني من عام 2023 حيث كان المستثمرون يفكرون في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ هبوط سلس للاقتصاد الأميركي، وهو ما قد يعني على الأرجح خفض أقل لأسعار الفائدة عما كان متوقعا.



وقال سوسنيك: لن تحصل على نمو كبير في الأرباح إذا حصلنا على شيء أسوأ من الهبوط الناعم، في المقابل لن نحصل على 6 تخفيضات بهبوط سلس.



وتراجع سهم تسلا بنسبة 8.8% في الأيام الأربعة الماضية، وهي أطول سلسلة خسائر لها منذ أكثر من 4 أسابيع، على الرغم من أن شركة تسلا ذكرت الثلاثاء الماضي أنها سلمت المزيد من السيارات الكهربائية في الربع الرابع مما توقعه المحللون، إلا أن الشركة فقدت مكانتها كأكبر بائع للسيارات الكهربائية لصالح شركة BYD الصينية.



ومن المؤكد أنه من السابق لأوانه القول بأن الارتفاع الذي يركز على التكنولوجيا قد انتهى، حيث عوضت معظم مكاسب عام 2023 خسائرها عن العام السابق، ولا تزال بعض شركات المجموعة مثل أمازون وألفابيت وميتا وتسلا أقل من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ما يشير إلى أنه قد يكون لديها مجال للصعود.