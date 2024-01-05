

أضافت شركة مايكروسوفت، زرا إلى لوحة مفاتيح نظام التشغيل «Windows»، بمجرد ضغطه يفتح نافذة دردشة تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها «Copilot»، مع توافر أول الأجهزة التي تحتوي على المفتاح الجديد هذا الشهر.



ويعد مفتاح «Copilot»، الذي سيوضع على يمين شريط المسافة، أول تغيير في تخطيط لوحة مفاتيح «Windows» منذ أن أضافت «مايكروسوفت» مفتاح Windows/Start في عام 1994، ما يؤكد التزام الشركة بالذكاء الاصطناعي. سيعرض شركاء أجهزة Microsoft أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام Windows 11 مع زر Copilot خلال الأيام المقبلة في مؤتمر التكنولوجيا CES، وبمرور الوقت، ستصبح ميزة مطلوبة، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».



وسيساعد الاختصار المستخدمين على إنشاء الصور وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي.



وقال كبير مسؤولي التسويق للمستهلكين في مايكروسوفت، يوسف مهدي، في مدونة تعلن عن التغيير: «سيتم دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في نظام ويندوز، بدءا من النظام، إلى السيليكون، إلى الأجهزة».



وترى الشركة التي يقع مقرها في ريدموند بواشنطن أن عام 2024 هو «عام الكمبيوتر الشخصي المزود بالذكاء الاصطناعي، وفقا لمهدي، وهو ما يعكس الاتجاه الناشئ بين صانعي الهواتف الذكية للترويج لأحدث موديلاتهم على أنها هواتف تعمل بالذكاء الاصطناعي».



ولا تحمل هذه التصنيفات وزنا كبيرا في حد ذاتها، لكن مايكروسوفت أمضت العام الماضي في إعادة تجهيز أكبر منتجاتها حول تقنية الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء محتوى جديد من مجموعات البيانات الضخمة.



وتتضمن هذه القائمة الآن Windows وOffice وBing Search وبرامج الأمان ومنتجات العملاء والتمويل. ويستفيد العمل بشكل كبير من تقنية GPT-4 من OpenAI، والتي استثمرت فيها مايكروسوفت 13 مليار دولار.



وبالنسبة لصانعي الأجهزة، لم يترجم توجه مايكروسوفت نحو خدمات الذكاء الاصطناعي بعد إلى زيادة في المبيعات، حيث يتم طرح ميزات Copilot الجديدة على الأجهزة الجديدة والحالية على حد سواء، وقد يشير وعد مهدي بدمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والسيليكون إلى مزيد من الضغط على المستهلكين للترقية مع تطور مايكروسوفت وتحسين عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.