صعّدت إسرائيل بشكل كبير من استهدافاتها الجوية والبرية على الأراضي السورية منذ بداية حربها على غزة، مستهدفة مواقع ومستودعات ومقرات تتبع غالبيتها لحزب الله اللبناني، وركزت خلال ضرباتها على إيقاع خسائر بشرية بين صفوف المقاتلين من «حزب الله» اللبناني، والعاملين معه والميليشيات الموالية لإيران، بينما تواصل المجموعات العاملة مع «حزب الله» اللبناني بدورها استهداف القوات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل عبر الصواريخ والطائرات المسيرة انطلاقا من الأراضي السورية المحاذية للجولان السوري المحتل.



ووفقا لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 47 مرة، منذ الحرب على غزة، 18 منها استهدافات برية بقذائف صاروخية، و29 جوية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير 88 هدفا، ومقتل 80 عنصرا عسكريا، و5 مدنيين بينهم سيدة وطفل، نتيجة الضربات الإسرائيلية.



الى ذلك، شهدت مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري ضمن المحافظات السورية، في العام 2023، سلسلة كبيرة جدا من الاضطرابات الأمنية.



وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل 2622 شخصا في أعمال عنف ضمن مناطق سيطرة النظام خلال العام 2023، وتوزعت الخسائر البشرية بين مدنيين وعسكريين من قوات النظام وإيران وروسيا ومن جنسيات سورية وغير سورية، ومن تنظيم «داعش» ومسلحين آخرين ومجهولي الهوية.