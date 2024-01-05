

دمشق ـ هدى العبود



نعت وزارة الثقافة والمعهد العالي للموسيقى والوسط الثقافي السوري الموسيقار العالمي نوري إسكندر عن عمر ناهز 85 عاما. وعمل الراحل طوال مسيرته الفنية الغنية التي تجاوزت 60 عاما على نقل التراث السوري الموسيقي الشفوي إلى لغة سمعية وحفظها من الاندثار، كما سعى إلى خلق حوار موسيقي فكري استمده من التراث السوري والعربي، وألّف العديد من الأعمال المهمة كالأعمال التي أكد فيها العلاقة بين الموسيقى الشرقية والغربية.



ولد نوري إسكندر عام 1938 ودرس الموسيقى في صغره على يد الموسيقي الروسي ميشيل بوزيرنكو، وبعد نيله الشهادة الثانوية سافر إلى مصر ليحصل على ليسانس في التربية الموسيقية من القاهرة عام 1964 وعاد إلى حلب ليدرس الموسيقى، وعرف عنه اشتغاله على الموسيقى الشرقية وبحثه عن جذورها وجمعها ونقلها من تراث شفوي إلى مدونات، لاسيما ما يتعلق بالموسيقى السريانية، وقدم العديد من الدراسات والأعمال والأبحاث في الألحان السريانية التي قام بتدوينها بالنوطة لأول مرة ضمن كتابين وفق نظام الكتابة الموسيقية الحديثة «التنويط».