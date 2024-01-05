حرصت الفنانة صبا مبارك إحدى بطلات مسلسل «بين السطور» على الترويج له، من خلال نشر الملصق الدعائـي عبــــر صفحتهــا الرسميــة بـ «إنستغرام»، حيث ظهرت عليها برفقة الفنان أحمد فهمي الذي يشاركها البطولة، حيث كشفت عن موعد عرضه وكتبـــت: «مسلـســل (بين السطــور) 28 يناير، إشراف عام سارة دبوس، إنتاج بديع فتوح، منتج عمرو إسماعيل، تأليف مريم نعوم، نجلاء الحديني، إخراج وائل فرج».



يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك الدرامية، هو الجزء الثاني من مسلسل «عنبر 6»، أما الأعمال السينمائية فكانت من خلال فيلم «أنف وثلاث عيون»، بينما عرض مؤخرا للفنان أحمد فهمي حكاية «ألفريدو»، من مسلسل «مشكلة 55 حب»، وشاركته البطولة الفنانة إلهام شاهين.