

تحدثت الفنانة غادة عادل عن مشاركتها في مسلسل «حالة خاصة»، وقالت: أحببت شخصية «أماني النجار» التي أجسدها في العمل، لأنها واثقة من نفسها جدا، أحببت قوتها وهي في أضعف حالاتها. وأضافت: «كان نفسي ألعب شخصية زي «أماني النجار» وأستمد قوة منها، وشغلانتنا دي حاجة كبيرة ربنا مديهالنا إن إحنا نقدر نتقمص شخصيات ونعيش جواها فترات».



وعن التشابه بينها وبين «أماني النجار» في الحقيقة، أوضحت غادة، حسب مجلة «لها»: «التشابه بيني وبينها لو فيا مشاكل الدنيا والآخرة بعرف أفصل جدا في شغلي وقوية، وتعرضت لانهزامات وانكسارات وأوجاع وفشل وحاجات كتير بس دايما صامدة».



ويضم مسلسل «حالة خاصة» عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: طه دسوقي، هاجر السراج، وئام مجدي، أحمد طارق، نبيل علي ماهر، وعلي السبع، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.