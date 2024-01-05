مبارك التنيب



تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة، من ضبط 7 وافدين بتهمة ‏تصنيع الخمور المحلية وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وحيازة السلاح دون ترخيص، حيث تم العثور على 4 براميل و14 زجاجة كبيرة بها مواد مسكرة، كما تم العثور على 10 أكياس بها مواد مخدرة و3 من الأسلحة الهوائية، وذلك في منطقة الوفرة الزراعية. هذا، وتمت إحالة المتهمين الى جهات الاختصاص لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وتأتي الضبطية في إطار حملة منظمة تقوم بها مختلف أجهزة وزارة الداخلية للحد من انتشار المشروبات الروحية والمواد المخدرة، حيث أسفرت الجهود الأمنية خلال العام الفائت عن إغلاق المئات من أوكار الخمور المصنعة محليا وضبط آلاف الوافدين والذين تم إبعادهم عن البلاد للصالح العام.



فيما أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية ماضية في ملاحقة كل أوجه التجاوزات على القانون وضبط المخالفين للقانون في أرجاء الكويت.