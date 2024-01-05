محمد الجلاهمة



قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بحبس مواطن 7 سنوات لضربه وافدا ما تسبب في إصابته بشلل رباعي على خلفية تراخي الوافد في غسل السيارة المواطن.



وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه ضرب المجني عليه فأحدث به إصابات تسببت له في عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحد أدنى 50% من قدرة الجسم الكلية.



وفي حين قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم 10 سنوات، أنكر المتهم أمام الاستئناف الاتهام المسند إليه وطالب محاميه بالبراءة له لعدم جدية التحريات وتراخي المجني عليه في الإبلاغ، وأنه تعثر ووقع من تلقاء نفسه ووجود إصابة قديمة لديه، مطالبا بوقف تنفيذ العقوبة. وأكدت محكمة الاستئناف بعد رفضها الإفراج عن المتهم في حيثيات حكمها، أن الأدلة ضد المتهم صحيحة متساندة وسليمة من شهادة الشهود والمجني عليه وتقرير الطب الشرعي، وقضت بحبس المتهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.