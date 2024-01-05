عبدالكريم أحمد



قال مصدر أمني إن إدارة الإبعاد رحلت خلال العام الماضي عددا غير مسبوق من المخالفين والخارجين عن القانون في تاريخ البلاد، كاشفا عن أنها أبعدت 42 ألفا و892 مقيما ومقيمة بينهم 25 ألفا و191 رجلا و17 ألفا و701 امرأة. وأفاد المصدر بأن إحصائية الإدارة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من العام الفائت كشفت عن أن المبعدين إداريا بلغوا 42 ألفا و265 مقيما بينهم 24 ألفا و609 رجال و17 ألفا و656 من النساء، أما المبعدون قضائيا فبلغوا 627 مقيما بينهم 582 رجلا و45 امرأة.



وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من المخالفين يأتي بفضل الانتشار الأمني والحملات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بتعليمات ومتابعة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.



وأكد المصدر أن وزارة الداخلية عازمة على المضي قدما في ملاحقة المخالفين لقانون الإقامة والمتجاوزين لأنظمة وقوانين الدولة، داعيا الوافدين الى الالتزام بالقانون وعدم مخالفته.