محمد الجلاهمة



سيطرت فرق الإطفاء من مركزي العارضية والصمود عصر امس على حريق منزل بمنطقة الفردوس، حيث باشرت الفرق بمكافحة الحريق والسيطرة عليه وإخماده، وقد اسفر الحادث عن اصابة 3 اشخاص بحالات اختناق تم تسليمهم للطوارئ الطبية.



من جهة اخرى، أبلغ مصدر «الأنباء» أن عددا من الوافدين تعرضت مركباتهم للتلف إثر قيام لصوص مجهولين بسرقة الإطارات الاحتياطية المعلقة خلف المركبات الرباعية.



وقال أحد الوافدين إنه فوجئ بكسر باب الإطار الخلفي ومن ثم سرقته، مؤكدا أن أغلب الإطارات التي سرقت شبه تالفة نظرا لكونها لا تستخدم.



وذكر عدد من الوافدين انهم تقدموا ببلاغات إلى مخفر الفروانية وسجلوا قضايا، فيما اكتفى آخرون بشراء علب وإطارات جديدة.