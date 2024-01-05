عبدالله قنيص



تقدم مواطن يعمل في وزارة التربية ببلاغ الى مخفر شرطة القشعانية للابلاغ عن مجهول سرق 6 رؤوس اغنام.



وقال مصدر امني ان التربوي، ويسكن بمنطقة الفردوس، قال ان 6 رؤوس اغنام سرقت من جاخور خاص به بمنطقة العبدلي كيلو 59، وبسؤاله عما اذا كان يتهم احدا بالسرقة ذكر أنه لا يتهم احدا، وزود رجال الأمن بعلامة يضعها في اقدام الأغنام المسروقة، بحيث يمكن الاستدلال عليها من تلك العلامة في حال بيعها في سوق الاغنام، على حسب تأكيده، فيما لم يعرف ما اذا كان اللص سيقوم ببيع الاغنام المسروقة ام سيقوم بذبحها، وسجلت قضية سرقة وحملت رقم 1/2024 جنح القشعانية.



اما القضية الثانية والتي سجلت في العام الجديد فجاءت تحت عنوان سرقة، وتفاصيلها أن مواطنا من مواليد 1988 تقدم بالإبلاغ عن سرقة درل وصاروخ قص جديد، مشيرا الى ان واقعة السرقة حدثت داخل مزرعة مستأجرة وبمساحة 50 ألف متر، واحضر المبلغ عقد ايجار المزرعة.



وبسؤاله ما اذا كان يتهم احدا، قال انه يتهم وافدا يعمل لديه في المزرعة، مشيرا الى انه اكتشف السرقة في 2 الجاري، وعليه تم تعميم اسم المدعى عليه على قوائم المطلوب القبض عليهم.