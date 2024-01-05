منصور السلطان



تمكنت دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء فجر أمس من إلقاء القبض على شاب في العقد الثالث من عمره وهو بحالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة وأدوات للتعاطي على طريق الصبية.



ووفق مصدر، أفاد بأن خلال قيام رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء فجر أمس نقطة تفتيش على طريق الصبية، صادف مرور سيارة يقودها شخص اتضح أنه بحالة تعاط، وخلال الاستعلام اتضح أنه في العقد الثالث من عمره، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على حبوب مخدرة وأدوات التعاطي، ومبلغ مالي وهو ما يرجح ان يكون الشاب يتاجر في المواد المخدرة، وعليه تمت إحالته والمواد المخدرة المضبوطة إلى الجهات المختصة.