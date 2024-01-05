أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتية أمس استمرارها في استقبال التبرعات لدعم الأشقاء في غزة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية وفي مقرها بمنطقة الشويخ.



وقال رئيس الجمعية د.هلال الساير لـ «كونا» إن حملة الهلال الأحمر ماضية في دعم الأشقاء بغزة والتخفيف من وطأة الأزمة هناك خصوصا مع دخول فصل الشتاء وصعوبة الظروف المناخية وارتفاع أعداد النازحين والمصابين في القطاع جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف الساير أن الجمعية تسعى إلى توفير المستلزمات الطبية للمساهمة في علاج الجرحى والمصابين، ولاسيما الأطفال، لافتا إلى أن الجمعية بادرت منذ بداية عدوان الاحتلال على القطاع بتقديم المساعدات عبر توزيع المواد الغذائية والوجبات اليومية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف لمواجهة هذه الأزمة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.



ولفت إلى أن الكويت ستواصل مسيرة دعم العمل الإنساني، ولن تألو جهدا في تقديم مساعداتها التي تعكس صورة البلاد المشرفة تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



يذكر أن الكويت من أكثر الدول التي قامت بإدخال مساعدات إغاثية ومستلزمات طبية ومواد غذائية لقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.