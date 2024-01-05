أعلنت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي اختيار الرئيس التنفيذي سعد العتيبي ضمن قائمة 100 شخصية عربية أكثر تأثيرا لعام 2023 في مجال المسؤولية المجتمعية وفقا للتصنيف المهني العربي الذي تم اعتماده من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية. وفي هذا الصدد، قال سعد العتيبي: تتجلى المسؤولية المجتمعية في العمل الخيري كمحور أساسي في استراتيجية «نماء» حيث تضع هذا المفهوم في صلب أولوياته وتتعهد بتحقيقه من خلال تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بها، مؤكدا على دور العمل الخيري في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا. وأوضح العتيبي أن هذه المسؤولية في عدة جوانب، أهمها الشفافية في إدارة الموارد واستخدامها بكفاءة لتحقيق أقصى فائدة حيث تضمن «نماء» أن تتجه التبرعات والموارد إلى الفئات المستهدفة بكفاءة عالية وبدقة، بالإضافة إلى ذلك تقوم بتعزيز الوعي في المجتمع بأهمية المشاركة الفاعلة في الأعمال الخيرية والتبرع لتعزيز الفعالية وتوسيع نطاق الدعم. وأضاف: تؤكد «نماء» على مفهوم المشاركة المجتمعية في تصميم وتنفيذ مشاريعها، حيث يشمل ذلك استماع وتضمين آراء واحتياجات المجتمع المستفيد في عمليات اتخاذ القرار، مما يسهم في تعزيز فاعلية البرامج وتحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن نماء الخيرية تعتبر الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية أمرا حيويا لضمان استمرارية العمل الخيري وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام في المجتمعات التي تخدمها.