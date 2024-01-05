عاطف رمضان



أعلنت جمعية المهندسين الكويتية عن شراكتها الإستراتيجية في تنظيم الملتقى الأول للسلامة المرورية، والذي سيقام برعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام وبمشاركة قسم تكنولوجيا الهندسة المدنية في كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجمعية م. فيصل دويح العتل بمقر الجمعية مع العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في الكلية د. علي العجمي ورئيس قسم تكنولوجيا الهندسة المدنية د. جمال المطاوعة والعميد متقاعد أمين سر جمعية السلامة المرورية د. مساعد النجار ومنسق عام الملتقى م. ناصر المنديل بحضور رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالجمعية د. بدر الطويل.



وأكد رئيس الجمعية م. فيصل العتل بعد اللقاء، أن هذه الشراكة تعكس اهتمام الجمعية ودعمها لكل الأنشطة المحلية الهادفة إلى دعم الخطط الحكومية والمساهمة في وضع الحلول الناجعة لحل مشاكل النقل والمرور في البلاد والحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات التي تشهدها طرق الكويت، مضيفا أن الجمعية ستمد يد العون لكل الجهات العاملة في هذا المجال وكل مجالات التنمية في الكويت.



وأشار العتل إلى جهود الجمعية وخبراتها التراكمية في إعداد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات وكذلك دعمها للبحوث والباحثين في مختلف المجالات وخاصة ذات العلاقة بالعمل الهندسي ستسهم في إثراء الملتقى واستقطاب مزيد من الباحثين الراغبين في المشاركة، مشيدا بأهداف الملتقى المتمثلة في عرض الأبحاث ذات العلاقة بالسلامة المرورية ونشر الوعي في أوساط مستخدمي الطرق والاطلاع على أحدث وسائل السلامة المرورية.



ودعا العتل المهتمين الى المشاركة ودعم الملتقى، مثمنا رغبة الهيئة المهمة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشراكة مع الجمعية وتحقيق التواصل الفني المطلوب للارتقاء بالأداء المهني الهندسي وتطوير مهارات كوادرنا الكويتية في مختلف المجالات.