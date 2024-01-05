أسامة دياب



هنأ سفير جمهورية بيرو لدى البلاد كارلوس مانويل الكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة العام الجديد، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية والتوفيق والسداد، وللكويت وشعبها التقدم والازدهار.



وأشاد بالعلاقات الكويتية- البيروفية التي وصفها بالقوية والمتينة والمتطورة على كافة الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، آملا أن يكون هذا العام فرصة كبيرة لدعم وتعزيز التعاون الثنائي في ضوء الإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين.



وأكد سعي السفارة الدؤوب إلى وضع الخبرات البيروفية في متناول الكويت في مجالات عديدة أبرزها الزراعة والأمن الغذائي.



وأعرب عن أمله في أن يكون هذا العام عام أمن وأمان يعم فيه السلام ربوع العالم ويعود الهدوء لكل المناطق المضطربة لما فيه صالح البشرية لأن التعاون لا التصارع والتقارب لا التنافر والسلام لا الحروب هي التي تصنع النهضة والتقدم والرخاء.