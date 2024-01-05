

(لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ـ التوبة: 117).



ساعة العسرة تعني أيام غزوة تبوك، وكان وقت تبوك في الصيف الحار وأعلن وقتها النبي صلى الله عليه وسلم النفير العام ولم يأذن لأحد أن يتخلف عن الغزوة، إلا من أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث في المدينة، ومنهم علي بن ابي طالب الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة.



كان وقت تبوك وقت عسرة وشدة وجهد وتعب وعطش، قطع الصحابة مئات الكيلومترات حتى وصلوا الى تبوك، كان يتعاقب على البعير الواحد عشرة من الصحابة، وكانوا يتقاسمون التمرة من شدة الجوع والعطش، في هذه الاثناء فكر بعض الصحابة في الانسحاب والرجوع الى المدينة.



(من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم)، كان الله عز وجل عليم بأحوال المهاجرين والأنصار، وكان سبحانه يعلم صبرهم وتحملهم فتاب عليهم من التفكير في الانسحاب وجمع لهم الرحمة مع التوبة التي ساعدتهم على تحمل تعب الطريق ومشاقه.



قال ابن عباس رضي الله عنه كما في تفسير القرطبي: كانت التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إذنه للمنافقين في القعود، لقوله تعالى (عفا الله عنك لم أذنت لهم)، والتوبة على المؤمنين من ميل قلوب بعضهم الى التخلف، وقيل: توبة الله عليهم استنقاذهم من شدة العسرة.



(ثم تاب عليهم)، ذكر القرطبي رحمه الله: توبته عليهم أن تدارك قلوبهم حتى لم تزغ.



(إنه بهم رؤوف رحيم)، الله سبحانه وتعالى رأف بحال الصحابة وهم في عسرتهم وأرسل رحماته كي تثبتهم على الحق وتعينهم على التحمل والصبر، فشملهم بتوبته مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان بهم رؤوفا رحيما.