نحن في نعم كثيرة يرجو بعضها الكثير من الناس وللأسف نحن من يغفل ويسخط

من واجبات المسلم أن ينفع نفسه ووطنه ومجتمعه ومن له حق عليه وهو أمر شرعي

العمل بأسس الحضارة والمدنية التي تنهض بالناس والمجتمعات والبعد عن الفوضى والجهالات التي تضيع المصالح الدينية والدنيوية.. والنعم تدوم بالشكر والطاعة



يذكر د.وليد الربيع أمورا خمسة تبين واجب المسلم تجاه وطنه فتحدث في الأمر الأول عن عبادة الله تعالى بمعناها الشامل، وفي الأمر الثاني تناول عمارة الأرض وتحقيق المنافع الدنيوية وما يستلزم لذلك، ثم انتقل الى البعد عن المخالفات الشرعية، مؤكدا أن ذلك واجب المسلم تجاه نفسه ووطنه ثم بين لنا أن ما يجبر الذنوب والتقصير هو الاستغفار والتوبة، مستشهدا بالقرآن الكريم وبين أن اللجوء الى الله تعالى وهو القريب المجيب بالدعاء والضراعة الى الله بأن يديم الأمن والأمان ويصلح الحال والأحوال للبلاد.



وإلى نص الحوار:



ما واجب المسلم تجاه وطنه؟



٭ يتلخص واجب المسلم تجاه وطنه في خمسة أمور، الأمر الأول: عبادة الله تعالى بمعناها الشامل، حيث تشمل الشعائر التعبدية التي يتقرب بها المسلم الى ربه بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والذكر وقراءة القرآن ونحوها، وتشمل العبادة وإقامة حياة الإنسان وفق المنهج القرآني كما قال تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) وذلك يشمل الجوانب الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من حياة الانسان الفردية والمجتمعية والدولية، فواجب المسلم ان يقيم العبودية لله تعالى في وطنه بأن يستقيم على منهج الله ظاهرا وباطنا (فاستقم كما أمرت... الآية).



وماذا عن الأمرين الثاني والثالث؟



الأمر الثاني هو عمارة الأرض وتحقيق المنافع الدنيوية، بمعنى إحيائها بما فيه منفعة الناس، وجلب المصالح ودرء المفاسد من المقاصد الشرعية.



قال زيد بن أسلم: أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن وغرس اشجار، وهذا يستلزم الاخذ بالعلوم الدنيوية النافعة التي تحقق عمارة الارض والعمل بأسس الحضارة والمدنية التي تنهض بالناس والمجتمعات والبعد عن الفوضى والجهالات التي تضيع المصالح الدينية والدنيوية. فواجب المسلم ان ينفع نفسه ووطنه ومن له حق عليه من الأقارب وإخوانه المسلمين بما يستطيع من علم نافع او عمل صالح او مساهمة مفيدة او دعوة صالحة وأقل ذلك كف الأذى والبعد عن الشرور ما قل منها وما عظم.



أما الأمر الثالث فهو البعد عن المخالفات الشرعية، فمن واجبات المسلم تجاه نفسه ووطنه، البعد عن المخالفات الشرعية من الشرك والبدع والكبائر والصغائر، لأن النعم تدوم بالشكر والطاعة وتزول بالكفر والمعاصي كما قال تعالى: (وإذ تأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم) ومن أكبر اسباب زوالها الكفر والبطر وسوء استعمالها وصرفها عما يقتضيه الشرع والعقل، وأول واجب التذكر وعدم نسيان النعم أو التغافل عنها، فنحن في نعم كثيرة يرجو بعضها كثير من الناس، ومع الأسف يغلب على بعض الناس الغفلة والتسخط، قال تعالى: (يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم).



وقال ابن سعدي موضحا كيفية التذكر: باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بصرفها في طاعة الله. وبين رحمة الله ثمرة كثرة ذكر النعم فقال: «فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكر الله ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه» ومن واجب المسلم تجاه النعم «الشكر» كما قال تعالى: (واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون)، وقد بيّن أن الكفر من أسباب زوال النعم (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون). قال ابن كثير: «فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم»، كما ان العصيان سبب الحرمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه» وقال: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب».



حدثنا عن الأمرين الرابع والخامس وأثرهما فيما يقوم به المسلم لوطنه؟



٭ الأمر الرابع: الاستغفار والتوبة، والمسلم ليس معصوما من الذنوب والتقصير، وقد شرع الله تعالى ما يجبر ذلك وهو التوبة والاستغفار كما ارشد صالح عليه السلام قومه في قوله تعالى: (فاستغفروه).



يقول الطبري: اعملوا عملا يكون سببا لستر الله عليكم ذنوبكم وذلك الإيمان به وإخلاص العبادة له دونما سواه، واتباع رسوله صالح (ثم توبوا إليه) يقول: ثم اتركوا من الأعمال ما يكره ربكم إلى ما يرضاه ويحبه، فالاستغفار والتوبة سبيل لاستدرار الخير من الله ودوام النعم بإذن الله.



فقد قال تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا).



قال القرطبي: فيه دليل ان الاستغفار يستنزل به الرزق والمطر.



وعن الأمر الخامس والأخير قال: اللجوء إلى الله تعالى القريب المجيب، فإن من أهم واجبات المسلمين تجاه أوطانهم الضراعة الى الله تعالى في كل وقت بأن يديم الأمن والأمان، ويصلح الحال والأحوال، ويصرف الشر والاشرار، فمقادير كل شيء بيد الله، وهو على كل شيء قدير، فصلاح الاوطان بيد الله تعالى، وإنما ينال ما في يده بطاعته والرغبة اليه، كما ختم الله تعالى الآية بقوله: (إن ربي قريب مجيب) قال ابن سعدي: أي قريب ممن دعاه دعاء مسألة او دعاء عبادة يجيبه بإعطائه سؤله وقبول عبادته وإثابته عليها، أجل الثواب. وفي هذه الآية وفي قوله تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع)، وهذا النوع قرب يقتضي إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه «القريب» اسمه «المجيب».