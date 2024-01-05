

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جلا وعلا أنه قال: «.. يا عبادي، كلكم ضال الا من هديته، فاستهدوني أهدكم..».



في هذه الجملة من الحديث فوائد منها:



1 - ان الاصل في العباد الضلال.



2 - ان ما يناله بعض العباد من علم او اهتداء فمن اختصاص الله لهم.



3 - الحث على طلب الهداية من الله سائر الوقت هداية الدلالة وهداية التوفيق.



4 - كـمال افتقار جميع العباد لهداية الله.



5 - ان الدعاء سبب لنيل هداية الله.



6 - ان الانجاء من الضلال بيد الله وحده.



7 - ان من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.