عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جلا وعلا أنه قال: «.. يا عبادي، كلكم ضال الا من هديته، فاستهدوني أهدكم..».
في هذه الجملة من الحديث فوائد منها:
1 - ان الاصل في العباد الضلال.
2 - ان ما يناله بعض العباد من علم او اهتداء فمن اختصاص الله لهم.
3 - الحث على طلب الهداية من الله سائر الوقت هداية الدلالة وهداية التوفيق.
4 - كـمال افتقار جميع العباد لهداية الله.
5 - ان الدعاء سبب لنيل هداية الله.
6 - ان الانجاء من الضلال بيد الله وحده.
7 - ان من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.