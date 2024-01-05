قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الوقت يتسارع نحو حدوث المجاعة الشاملة في قطاع غزة مع تواصل حرب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وصرح مفوض عام «الأونروا» فيليب لازاريني، في بيان على حساب الوكالة بموقع فيسبوك امس، بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي مع عدم السماح بدخول سوى القليل من المساعدات الإنسانية.



وأوضح لازاريني أن الوقت يتسارع نحو حدوث المجاعة ويجب وقف إطلاق النار الآن في غزة بعد ثلاثة أشهر طويلة مرت على الحرب الوحشية. ولفت إلى أن الحرب اشتملت على نزوح جماعي وخسائر بشرية وإصابات كبيرة جدا ودمار هائل، وقد تفاقمت المعاناة التي لا تطاق بسبب التجريد المستمر من الإنسانية والترويج لخطاب الكراهية دون رادع.



ووصف لازاريني الوضع في قطاع غزة بأنه مأساوي، لافتا خصوصا إلى الوضع في رفح «حيث الشوارع مكتظة وتشهد انتشارا مقلقا للغاية للأمراض، والمجاعة تلوح في الأفق، وتتفاقم بسبب القيود المفروضة على توصيل المساعدات».



ودعا مفوض عام «الأونروا» إلى ضروري وقف إطلاق النار الإنساني وتوفير المساعدات العاجلة وإنهاء هذا النزوح القسري المستمر للسكان في قطاع غزة.