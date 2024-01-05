

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب إن الحساب الختامي لمصلحة الضرائب المصرية للعام المالي 2022-2023 شهد معدلات نمو كانت على غير المتوقع، وهذا يؤكد حجم الجهود المبذولة.



وتابعت عبد العال: «المستهدف كان تريليونا و67 مليون جنيه، تم تحقيق زيادة على المستهدف بواقع 120% عن الحساب الختامي للعام المالي 2021-2022، وزيادة بلغت 107% عن المستهدف لختامي 2022-2023 حيث تم تحقيق تريليون و139 مليونا»، مؤكدة: «تم تحقيق معظم المستهدفات المالية في موازنة استثنائية، رغم كل الآثار على الاقتصاد المصري الناتجة عن التحديات الاقتصادية والأوضاع العالمية».