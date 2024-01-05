

الفئات الممنوعة من ارتياد حمام البخار



فئات الأشخاص الممنوعين من ارتياد حمام البخار عديدة ولكن أولا وقبل كل شيء هم الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.



بالإضافة إلى ذلك يمنع مزاولة هذا النوع من الترفيه منعا باتا في حال وجود أي عدوى أو عمليات معدية، بما فيها تلك التي تسبب ارتفاع درجة الحرارة.



وهناك عدد من الأمراض الأخرى، مثل الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم الشرياني وقصور القلب اللاتعويضي، وما إلى ذلك، كل هذه الفئات يمنع ارتيادها لحمامات البخار.



كما يجب الانتباه إلى الأمراض الجلدية المرتبطة بالالتهابات البثرية في مرحلة حادة من المرض. كما لا ينصح بالذهاب إلى حمام البخار للنساء الحوامل بسبب ردود الفعل السلبية المحتملة من نظام القلب والأوعية الدموية، وكذلك للأطفال الصغار.



المصدر: «كومسو مولسكايا برافدا»