

عبدالعزيز جاسم



أعرب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ظاهر العدواني عن عدم رضاه عن الأداء والنتيجة في مواجهة خيطان أول من امس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الـ 13 من دوري زين الممتاز، مشيرا إلى أن «العنابي» لم يظهر بالمستوى المأمول وهذا يعتبر مشكلة كبيرة، خصوصا أن الفريق لم تتح له فرص كبيرة من أجل التسجيل، ولكن ما يحسب للنصر هو تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة واللعب حتى الثانية الأخيرة وقد تكون النقطة مفيدة لقادم الأيام.



وأضاف العدواني: «لا أحب الانتقاد لكن كنت أتمنى أن يتم تأجيل مبارياتنا بسبب مشاركة لاعبنا الدولي السوري عمرو ميداني في كأس آسيا مع منتخب بلاده».