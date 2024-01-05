

مبارك الخالدي - يحيى حميدان



أكد رئيس نادي الكويت خالد الغانم أن الفوز الكبير بسداسية نظيفة على الشباب ضمن الجولة الـ 13 من دوري «زين» الممتاز يعد مهما، حيث تحقق في ظل ظروف صعبة تمثلت في غياب 8 لاعبين من «الأبيض» عن هذه المباراة.



وأشار إلى أن المنافسة شرسة هذا الموسم على لقب الدوري، مضيفا: «منذ فترة طويلة لم نر هذا التنافس على صدارة الترتيب، وهذا الأمر مفيد للكرة الكويتية».



وأشاد الغانم بجهود اتحاد الكرة في تطوير الدوري من خلال وضع نظام يشجع على التنافس، وهو ما جذب الجمهور بكثافة للمباريات، وخير دليل على ذلك الحضور اللافت لمباراة الديربي بين القادسية والعربي، منوها كذلك بجهود القطاع الخاص في تسويق الدوري ورفع درجة التنافس.



وذكر الغانم أن ستاد نادي الكويت مغلق حاليا، حيث ننتظر تقدم المكاتب الهندسية بالتصاميم الجديدة للملعب لاختيار أحدها، متمنيا سرعة تنفيذ بناء الملعب الجديد الخاص بـ «الأبيض». من جهته، أبدى مدرب «الأبيض» التونسي نبيل معلول سعادته بالحفاظ على صدارة الدوري الممتاز، وقال: «هذه المباراة الخامسة لي مع الفريق وحققت خلالها 4 انتصارات وتعادلا وحيدا مع السالمية ورغم هذا التعادل كنا خلال المباراة الطرف الأفضل والأكثر خلقا للفرص كما هو الحال بمباراة الشباب، وهذا مؤشر على تطور الفريق من مباراة إلى أخرى».



وبين معلول أن لعبة الكراسي الموسيقية في صدارة الترتيب ممتعة بالنسبة للجماهير العاشقة للدوري الكويتي، وهذا الأمر سيجعل إدارات ومدربي الأندية على أعصابهم وسيعملون بأفضل شكل ممكن للحفاظ على البقاء في المقدمة. وأوضح أن مسألة التغيير في الانتقالات الشتوية لم يبت بها حتى الآن وسيكون هناك اجتماع مع إدارة النادي للتباحث حول هذه المسألة، وفي حال كان هناك لاعب يقدم لنا الإضافة سنكون مرحبين به. إلى ذلك، عبر مساعد مدرب فريق الشباب السنغالي مالك جون عن انزعاجه لما تردد عقب خسارة الفريق الكبيرة أمام الكويت، قائلا: «منذ انطلاق المباراة كان واضحا عزم الكويت على تحقيق الفوز والدليل انه سجل في أول ربع ساعة 3 أهداف كان يمكن على الأقل تداركها إلا انها أفقدت لاعبينا التركيز وهذا شكّل منعطفا وتحولا لنتيجة المباراة».



وأضاف جون أن النتائج الكبيرة واردة في كرة القدم وتحدث كثيرا لكن المؤسف هو ما تردد عن أن الشباب، إدارة أو جهازا فنيا أو إداريا أو حتى لاعبين، قد تراخى ليقدم النتيجة هدية للكويت وهذا الكلام «مو زين» وغير منطقي، فالكويت كما هو معلوم للجميع فريق قوي ومنافس على الصدارة منذ مواسم عدة وليس الآن ويمتلك من القوة الفنية والبدنية ما يغنيه عن قبول الهدايا من الآخرين. وتابع: «إن كان هناك لوم فهو موجه للاعبينا الذين ربما أخذتهم الرهبة من اللقاء ولم يؤدوا كما يجب بحسب الخطة الموضوعة لخوض اللقاء».