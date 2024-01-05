

هادي العنزي



جاءت قرعة كأس الاتحاد لفرق الدرجة الأولى لكرة السلة للموسم 2023-2024 متوازنة بدرجة كبيرة، بعدما جمعت الكويت وكاظمة في المجموعة الأولى، وعلى الجهة الأخرى تواجد فريقا القادسية والعربي في المجموعة الثانية، مما يعد بمواجهات قوية في الدور نصف النهائي للبطولة.



وقد أجريت قرعة كأس «السلة» لجميع المراحل السنية مساء أمس الأول في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات محسن السحمي، وأمين السر العام ثامر الشنفا، وعضو مجلس الإدارة مشعل محمد، وممثلي الأندية، ووسائل الإعلام.



وتقام بطولة كأس الاتحاد بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة لجميع المراحل، على أن تنطلق بعد ختام الدوري لكل مرحلة على حدة، وتشارك في منافسات الدرجة الأولى 9 أندية، وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى: الكويت، وكاظمة، والتضامن، والنصر، والصليبخات، فيما ضمت الثانية: القادسية، والعربي، والقرين، واليرموك.



يلتقي في الدور التمهيدي كاظمة مع الصليبيخات، والتضامن مع النصر ضمن المجموعة الأولى، فيما يلعب القادسية مع اليرموك، والقرين مع العربي بالمجموعة الثانية، في حين أعفت القرعة نادي الكويت من اللعب بهذا الدور باعتباره حاملا للقب.



وأكد محسن السحمي أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على تطوير جميع المسابقات، بما يسهم بتطوير المستوى الفني لجميع الأندية، وقال: «تمت القرعة وفق الإجراءات المتبعة بحضور ممثلي الأندية، ولم تشهد أي احتجاج، وقد شهدنا منافسات متميزة في بطولة الدوري العام، ونأمل الاستمرار بذات الجودة والروح في الكأس»، لافتا إلى أن جميع المراحل السنية تحظى باهتمام كبير من مجلس الإدارة، لكونها تمثل مستقبل كرة السلة الكويتية.



من جانبه، ذكر ثامر الشنفا، أن عدم تحديد مواعيد مباريات الكأس يرجع لمشاركة الكويت وكاظمة في البطولة الآسيوية «السوبرليغ»، ونحن متفائلون بمستويات متميزة في بطولة الكأس، والتي تأتي استمرارا لمنافسات الموسم الرياضي، والتي تشهد تطورا مطردا في أغلب الأندية، ونأمل حضور المزيد من الجماهير المحبة لكرة السلة.