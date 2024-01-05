

الدوحة - فريد عبدالباقي



تغلب منتخب السعودية على منتخب لبنان بنتيجة ١ ـ ٠ في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب نادي الوكرة في قطر ضمن استعدادهما لكأس آسيا، وسجل الهدف فراس البريكان.



وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قمصان المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 12 الجاري إلى 10 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الإعلان يأتي قبل أيام قليلة من كشف المنتخبات المشاركة عن قوائمها النهائية المشاركة في البطولة.وبين أن تصاميم قمصان المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة، تعبر عن تاريخ وروح اللعبة في كل دولة، وأكد أنه طالما شكلت قمصان المنتخبات أحد العوامل التي تحظى باهتمام ومتابعة في تاريخ كأس آسيا.



إلى ذلك، يواجه المنتخب القطري، نظيره الأردني في لقاء ودي مغلق أمام وسائل الإعلام والجماهير، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس آسيا.



ومن المقرر أن يختبر المدرب الإسباني لقطر بارتولومي ماركيز لوبيز، تشكيلته الآسيوية، وذلك بعد أن أعلن القائمة النهائية بضم 26 لاعبا للبطولة، وستكون مباراة اليوم هي الأخيرة لمنتخب قطر، وذلك بعد أن تغلب على منتخب كمبوديا وديا بثلاثية نظيفة سجلها المعز علي، قبل أن يدشن كأس آسيا بلقاء المنتخب اللبناني مساء 12 يناير، في ستاد لوسيل في أولى مباريات المجموعة الأولى، فيما يخوض منتخب النشامى وديته الثانية في معسكره بالدوحة مع منتخب اليابان في 9 الجاري، لتكون الأخيرة له قبل أن يستهل مشواره الآسيوي بلقاء ماليزيا يوم 15 الجاري، ضمن مباريات المجموعة الخامسة.



على صعيد متصل، يخوض الحكام المشاركون في إدارة مباريات البطولة القارية اليوم، التدريبات والاستعدادات الخاصة بهم، وتشهد قائمة حكام آسيا رقما قياسيا للمرة الأولى وصل إلى 74 حكما منهم 35 حكما للساحة و39 حكما مساعدا وحكمان مساعدان في كل مركز وينتظر أن تسجل حكمات قارة آسيا حضورهن في أهم بطولات القارة على مستوى المنتخبات الوطنية، وذلك مع اختيار اليابانية يوشيمي ياماشيتا، التي كانت من ضمن 6 حكمات تم اختيارهن في سابقة تاريخية من أجل إدارة مباريات كأس العالم قطر 2022، لتكون من ضمن 5 حكمات يشاركن في إدارة مباريات كأس آسيا، كما تشهد البطولة سابقة تاريخية أخرى، من خلال استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في جميع مباريات البطولة وللمرة الأولى سيتم تطبيق نظام التسلل شبه الآلي بشكل كامل.