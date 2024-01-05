

يسعى إنتر للتمسك بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم حين يستضيف هيلاس فيرونا السابع عشر غدا السبت في المرحلة التاسعة عشرة، لاسيما بعدما بات الفارق بينه وبين غريمه وملاحقه يوفنتوس نقطتين فقط.



وأنهى فريق المدرب سيموني إينزاغي عام 2023 بتعادل مخيب على أرض جنوى 1-1، ما سمح ليوفنتوس بتقليص الفارق الى نقطتين بعد حسمه مواجهته القوية مع ضيفه روما 1-0.



وتبدو المنافسة على اللقب محصورة بين إنتر ويوفنتوس، بما أن ميلان الثالث يتخلف عن جاره بفارق تسع نقاط فيما يتخلف فيورنتينا الرابع عن «نيراتزوري» بفارق 12 نقطة.



ومن المتوقع أن يستعيد إنتر ضد فيرونا خدمات هدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي تعرض للإصابة في فخذه الأيسر في 19 الشهر الماضي خلال خسارة فريق إينزاغي أمام بولونيا 1-2 بعد التمديد في مسابقة الكأس التي تنازل عن لقبها.



كما من المفترض أن يعود اليه لاعب مؤثر آخر بشخص الظهير النشيط فيديريكو ديماركو في لقاء يسعى خلاله إنتر الى تحقيق فوزه السابع تواليا على فيرونا الذي لم يذق طعم الفوز على «نيراتزوري» منذ فبراير 1992 (1-0 في الدوري).وتفتتح المرحلة اليوم، حيث سيكون بولونيا أمام فرصة تعويض خسارته القاسية في المرحلة الماضية أمام أودينيزي 0-3 والصعود الى المركز الرابع مؤقتا من خلال الفوز على ضيفه جنوى، وذلك بانتظار مباراة فيورنتينا مع مضيفه ساسوولو غدا. ويلعب غدا كذلك فروزينوني مع مونتسا، وليتشي مع كالياري.



وفي مسابقة كأس إيطاليا، قلب روما الطاولة على ضيفه كريمونيزي، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية، ليفوز 2-1 ويصعد للدور ربع النهائي.



وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية (روما)، بادر كريمونيزي بتسجيل هدف مباغت عن طريق فرانك تسادجوت في الدقيقة 37.



وانتفض روما في الشوط الثاني، خاصة في الدقائق الأخيرة، ليحرز مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو هدف التعادل في الدقيقة 77، فيما تكفل صانع الألعاب الأرجنتيني باولو ديبالا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.



وأكد مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، أن أولويته هي تمديد عقده مع نادي العاصمة، ردا على إدراج اسمه ضمن لائحة المرشحين لتدريب المنتخب البرازيلي. وقال مورينيو (60 عاما) عقب فوز فريقه على كريمونيزي: «البرازيل لم تتحدث معي بشكل مباشر، أخبرت وكيل أعمالي بعدم التحدث مع أي شخص حتى نعرف ما إذا كان روما يريدني أن أبقى أم لا».



وتولى مورينيو تدريب روما في يوليو 2021، وينتهي عقده في يونيو المقبل. وبلغ أتالانتا الدور ربع النهائي عقب فوزه الثمين والمستحق على ضيفه ساسولو 3-1.