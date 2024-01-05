

القاهرة - محمد سامي



شهدت قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار تغييرات مفاجئة في الساعات الأخيرة قبيل إرسال القائمة إلى الاتحاد الأفريقي «كاف»، حيث كشف الفحص الطبي الشامل الذي تم إجراؤه للاعبي المنتخب في أول أيام المعسكر التدريبي عن إصابة لاعب وسط الأهلي أحمد نبيل كوكا على مستوى أوتار الركبة، وكذلك وجود إصابة لمدافع بيراميدز أسامة جلال في الركبة أيضا، وهو ما دفع بالمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا لاتخاذ قرار برفع أسماء اللاعبين من القائمة النهائية واستدعاء كل من مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز وياسر إبراهيم مدافع الأهلي، وذلك قبيل ساعات من إرسال القائمة. في ناحية أخرى، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز إلى لجنة الانضباط عبر بيان أصدره المركز الإعلامي جاء فيه: «بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري وكذلك لائحة الفيفا بحظر اللجوء للمحاكم المدنية، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إحالة الشيبي إلى لجنة الانضباط لمخالفته اللائحة».



وجاء ذلك القرار عطفا على مذكرة سبق إرسالها من قبل النادي الأهلي طلب فيها الحصول على رد عاجل حول كيف تم اللجوء للقضاء المدني في أزمة لاعبه حسين الشحات في واقعة اعتدائه على لاعب السماوي محمد الشيبي عقب لقاء الفريقين في يوليو الماضي بالدوري المصري، وأصدرت رابطة الأندية المصرية وقتها عقوبة الإيقاف ضد الشحات مباراتين.



إلى ذلك، توج منتخب مصر لكرة السلة رجال بلقب البطولة العربية للمرة الـ 13 بعد الفوز على ليبيا في النهائي 87-62 بالصالة المغطاة في استاد القاهرة. وحسم المنتخب المصري اللقب العربي في نسخته رقم 25 تحت قيادة المدير الفني المؤقت وائل بدر الذي تولى المهمة خلفا للكندي روي رانا.