

أكد مدرب جيرونا، ميتشل سانشيز، عقب الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد 4-3 في الوقت القاتل ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أنها «كانت ليلة تاريخية» لفريقه الذي يتقاسم الصدارة مع ريال مدريد برصيد 48 نقطة.



وأبرز ميتشل أن المنافسة على لقب «الليغا» ليست الهدف، محذرا من أن «الحفاظ على نفس مستوى النقاط التي ستحققها الفرق الكبيرة سيكون أمرا صعبا للغاية».



وأشار إلى أن «الهدف هو التفكير أولا في كل مباراة على حدة ومحاولة الوصول إلى المنافسات الأوروبية، والذي سيكون نجاحا إذا تحقق. سيكون هذا بمنزلة صناعة التاريخ».



وأكد مدرب جيرونا، الذي أعرب عن «فخره الشديد» بالفريق، أن المباراة كانت «رائعة وصعبة جدا وفي غاية التعقيد»، مبرزا أن فريقه «قام بدوره جيدا وقدم شوطا أول مدهشا ولعب بمستوى عال».



من جهته، أعرب مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عن أسفه بعد الهزيمة، موضحا أن «الروخيبلانكوس» لم يكن «حاسما بما فيه الكفاية» سواء في الدفاع أو الهجوم، خاصة في الشوط الثاني، عندما لاحت العديد من الفرص لتسجيل الأهداف والفوز في المباراة.



وفي تصريحات بعد المباراة، أقر سيميوني بأن الفريق لم يبدأ بشكل جيد، لكنه عرف كيفية التغلب على ذلك، معتبرا أن لاعبيه بذلوا «مجهودا هائلا» في المواجهة.



بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على العمل الذي قدمه أتلتيكو في الشوط الثاني بشكل «جيد للغاية».



كما أكد أن «الهزيمة سلبية بالنسبة إلى أنها أمام منافس مباشر على التأهل لدوري الأبطال»، لكنه ذكر أن «هناك الكثير من الأمور الإيجابية للغاية بالنسبة للفريق».



سجل أهداف جيرونا فاليري فرنانديز (2) والبرازيلي سافيو موريرا (26) والهولندي دالي بليند (39) وإيفان مارتين (90+1)، فيما أحرز ألفارو موراتا ثلاثية أتلتيكو «هاتريك» في الدقائق 14 و44 و54.



وقبلها بساعات افتتح ريال مدريد مبارياته عام 2024 على أفضل وجه بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه ريال مايوركا 1-0.



وتقمص المدافع الألماني المخضرم أنطونيو روديغير دور البطولة في اللقاء، الذي جرى بملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد، عقب تسجيله الهدف الوحيد للريال في الدقيقة 78 بضربة رأس بارعة.



وفي مباراتين أخريين، سقط ريال بيتيس السابع امام سلتا فيغو صاحب المركز الثامن عشر 1-2.



في المقابل، حقق غرناطة فوزه الثاني هذا الموسم وكان على قادش 2-0.