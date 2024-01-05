قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يشهد حالة من الاستقرار ويكون بشكل عام معتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا.



وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا»، أن الطقس نهار اليوم الجمعة سيكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية، وسيكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.



ولفت إلى أن الطقس اليوم ليلا سيكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية، وسيكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار غدا السبت سيكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و25 درجة مئوية، وسيكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس ليل السبت سيكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية، وسيكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.