محمد الجلاهمة



سجلت في مخفر شرطة الصليبخات قضية حملت رقم 2/2024 تحت عنوان سرقة وإتلاف، وكان مواطن من مواليد 1959 ويسكن منطقة الواحة ق 4 اتهم وافدين الأول من مواليد 1980 والثاني من مواليد 1987 بسرقة «سويتش» مركبته وإتلافها، وفور تسجيل قضية تم إدراج اسم المدعى عليهما على قوائم إلقاء القبض.



من جهة أخرى، أوقفت دورية تتبع أمن الأحمدي وافدة مقابل منطقة المهبولة للتأكد من إقامتها وإذا ما كانت الإقامة صالحة أم لا وتبين لرجلي الأمن أن إقامة الوافدة صالحة إلا انهما لاحظا ارتباك الوافدة ليتم الاستعلام عنها وتبين انها مطلوبة على ذمة قضية تغيب، وعليه تمت إحالتها إلى مباحث الإقامة.