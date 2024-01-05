عبدالعزيز الفضلي



فيما يتوجه بعد غد الأحد ما يقارب 46 ألف طالب وطالبة في التعليم الحكومي والخاص لأداء امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي لنهاية الفترة الدراسية الأولى اختتم طلبة الصفين العاشر والحادي عشر اختباراتهم أمس الخميس.



وكشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» أن نتائج الامتحانات سترفع على موقع الوزارة فور الانتهاء من مراجعتها والتدقيق عليها، مشيدة في الوقت نفسه بجهود الادارات المدرسية التي تكللت بالنجاح.



وأوضحت المصادر أن رؤساء لجان الامتحانات تسلموا مدارسهم الجديدة بنهاية دوام يوم أمس وحتى الخميس الموافق 18/1/2024م ولمدة (15) يوما، لافتة الى أن ذلك يأتي تنفيذا للقرار الوزاري بتدوير مديري مدارس المرحلة الثانوية.



من جانب آخر، طلبت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع من المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني احصائيات لفئات الطلبة وذلك متابعة من القطاع لسير العملية التعليمية في الميدان التربوي.



وحددت المطوع في كتابها الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه الفئات المطلوب حصرها وهي عدد الفصول والأجنحة في كل مدرسة وكذلك عدد طلبة بطيئي التعلم وفصولهم وأجنحتهم.



كما أكدت المطوع على ضرورة حصر طلبة الداون في كل مدرسة مع عدد الفصول والأجنحة، متمنية للجميع التوفيق لما فيه مصلحة المنظومة التربوية.