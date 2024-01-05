2.3 % مكاسب مؤشر السوق الأول.. و1.9% للسوق الرئيسي و2.2% لمؤشر السوق العام

155 مليون دينار سيولة استقبلتها «البورصة» خلال 3 جلسات.. بمتوسط يومي 43 مليوناً



شريف حمدي



بمحفزات إيجابية كبيرة، استهلت بورصة الكويت العام الجديد بمكاسب جماعية على مستوى مؤشراتها كافة بنهاية الأسبوع الأول الذي اقتصر على 3 جلسات، حيث استقبلت البورصة العام بإقبال شرائي لافت على العديد من الأسهم القيادية وخاصة البنكية.. وأبرز المحفزات لسوق الأسهم الكويتي التي يعول عليها الكثيرون خلال الفترة المقبلة ما يلي:



1 ـ إقبال المتعاملين سواء المحليون أو الأجانب على شراء الأسهم وسط توقعات إيجابية بشأن التوزيعات النقدية في ضوء ما سبق الكشف عنه لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2023.



2 ـ استقرار سعر برميل النفط الكويتي أعلى من السعر التقديري بالموازنة العامة، وفقا لما نشرته «الأنباء» بعدد الأربعاء الماضي حسب مصادرها، ان السعر التأشيري لبرميل النفط الكويتي عند 70 دولارا للبرميل عن ميزانية السنة المالية المقبلة 2024/2025 والتي تبدأ في أول أبريل المقبل.



3 ـ حالة التفاؤل التي تعم الأسواق العالمية في ظل التوقعات بتخفيض الفائدة بالبنوك المركزية حول العالم، ما يدعم أداء أسواق المال وينأى بها عن التراجعات التي كانت تشهدها جراء تكرار رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.



4 ـ استمرار تداول أسهم بأسعار مشجعة على الشراء بعد التراجعات اللافتة في أسعارها خاصة فترات التوسع في البيع التي شهدتها البورصة العام الماضي، ما يشير إلى وجود فرص استثمارية تشجع على استكمال الزخم الشرائي خلال الجلسات المقبلة.



5 ـ حالة الثقة التي باتت تعم أرجاء سوق الأسهم الكويتي، وهو ما تظهره مستويات السيولة المتدفقة بشكل يومي وهي في تزايد ملحوظ، خاصة ان الجهات القائمة تعمل دوما على زيادة معدلات السيولة وكان آخر الجهود في هذا الإطار تدشين «فنتك» من قبل هيئة أسواق المال بهدف تطوير التقنيات المالية ودعم الشمول المالي.



وعلى اثر هذا النشاط الإيجابي، حققت القيمة السوقية مكاسب بنسبة 2.2% بإضافة 875 مليون دينار للمكاسب التي أنهت بها 2023، ليصل إجمالي القيمة إلى 41.13 مليار دينار ارتفاعا من 40.26 مليار دينار بنهاية العام المنقضي.



واستقبلت البورصة في جلسات الأسبوع الأول التي بدأت الثلاثاء 155 مليون دينار بمتوسط يومي 51.6 مليون دينار مقابل 43 مليون دينار كمتوسط يومي خلال تعاملات العام الماضي، وكان لافتا تركز السيولة على الأسهم القيادية وخاصة البنكية.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع الأول من 2024 الذي اقتصر على 3 جلسات على ارتفاع في اداء المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.3% بمكاسب 172 نقطة ليصل إلى 7646 نقطة، مقابل 7477 نقطة الأسبوع الأخير من العام الفائت، كما حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 1.9% بمكاسب 94 نقطة ليصل إلى 5663 نقطة ارتفاعا من 5569 نقطة، وارتفع المؤشر العام بنسبة 2.2% بمكاسب 148 نقطة ليصل إلى 6965 نقطة مقابل 6817 نقطة الأسبوع الماضي.



وفي سياق آخر، تجاوزت قيمة ملكيات الأجانب بالسوق الأول 5 مليارات دينار من خلال استمرار الشراء الذي استهدف وفقا لبيانات البورصة بتاريخ 3 يناير الجاري 17 سهما من اصل 31 سهما، وذلك مقابل تقليص النسب في اسهم 4 شركات فقط، مع الحفاظ على ذات النسب التي انهى بها الأجانب العام الماضي في أسهم 10 شركات.