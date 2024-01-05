الترسيات القياسية خلال العام الماضي رغم تراجع أسعار النفط إلى مستوى 80 دولاراً للبرميل .. إنجاز استثنائي غير مسبوق



محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن سوق المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حطم الرقم القياسي السابق لترسيات عقود المشاريع المسجل في عام 2014، وذلك من خلال ترسية ما مجموعه 254 مليار دولار من العقود خلال عام 2023، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن «ميد بروجكتس» التي تتعقب نشاط المشاريع الإقليمية. وكانت القيمة القياسية السابقة للمشاريع التي تمت ترسيتها في عام واحد 240 مليار دولار قد سجلت في عام 2014، عندما دفعت عوامل الاقتصاد الكلي العالمية أسعار خام برنت لما فوق 100 دولار للبرميل، واعتبرت المجلة تجاوز هذه القيمة من الترسيات في عام 2023 في حين تحوم أسعار خام برنت حول 80 دولارا، إنجاز استثنائي غير مسبوق.



ويعزى هذا النشاط المتزايد إلى المستويات غير العادية لترسية العقود في كل من أسواق المشاريع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي شهدت ترسية 92 مليار دولار و78 مليار دولار على التوالي، وبإجمالي 170 مليار دولار للسوقين.



فقد شهدت المملكة العربية السعودية طفرة في أعمال المشاريع في إطار برنامج المشاريع العملاقة لرؤية المملكة 2030، فضلا عن الاستثمار المستمر في البنية التحتية للطاقة. وفي الإمارات، أدى انتعاش مماثل في نشاط البناء إلى جانب الاستثمار المتجدد في استغلال المواد الهيدروكربونية إلى ارتفاع الترسيات.



وجاءت قطر في المرتبة الثانية من بين الأسواق الأكثر نشاطا بعقود بقيمة 19 مليار دولار، ومن حيث الصناعة، كان من المجالات الأكثر ازدحاما قطاع الإنشاءات وقطاع الغاز اللذين حصلا على 69 مليار دولار و51 مليار دولار من الترسيات على التوالي.



وشكلت مشاريع النقل 33 مليار دولار أخرى من حيث القيمة بإجمالي 103 مليارات دولار في قطاعات الإنشاء والنقل، في حين أن 21 مليار دولار أخرى من ترسيات عقود النفط و16 مليار دولار من ترسيات عقود مشاريع الكيماويات ليبلغ الإجمالي 87 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والكيماويات بأكملها.



وشكلت مشاريع الطاقة والمياه ترسيات إضافية بقيمة 57 مليار دولار، إلى جانب مشاريع صناعية أخرى بقيمة 7 مليارات دولار.



كما ارتفعت قيمة الترسيات لعام 2023 بشكل يتجاوز متوسط قيمة الترسيات السنوية في السنوات الخمس الماضية، والتي بلغت 159 مليار دولار، ومتوسط قيمة الترسيات السنوية للفترة بين عامي 2014 و2022 والذي بلغ 178 مليار دولار.