

المحلل المالي



يبدو أن تقييمات معظم أسهم الشركات المدرجة في السوق الأول ببورصة الكويت قد بدأت في الانخفاض لمستويات مناسبة وتنافسية، حيث سجل معدل مكرر الربحية للسوق الأول 15.8 مرة بنهاية العام الماضي، بعد أن كانت وصلت إلى حدود الـ 22 مرة بنهاية عام 2022، وهو ما يشكل فرص استثمارية جيدة وجاذبة لهذه النوعية من الأسهم.



ويأتي هذا الانخفاض لمكررات الربحية الخاصة بأسهم شركات السوق الأول بعد الأداء المالي الجيد الذي تمثل في النمو القوي لصافي الأرباح المجمعة لهذه الشركات، حيث استمرت معدلات النمو متسارعة وبنسبة 33% خلال أول 9 أشهر من 2023، لتسجل صافي أرباح بلغت 1.54 مليار دينار، بالمقارنة مع 1.16 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2022.



وأيضا يتزامن ذلك مع انخفاض أسعار معظم أسهم السوق الأول منذ بداية العام الماضي وعن أعلى مستوياتها المسجلة سابقا، حيث خسرت القيمة الرأسمالية السوقية لأسهم السوق الأول حوالي 3 مليارات دينار خلال عام 2023، لتسجل 32.2 مليار دينار كما في 24 ديسمبر 2023 أي ما يعادل خسارة نسبتها 8%.



وفي ضوء هذه المؤشرات، فقد تحسنت مكررات ربحية معظم اسهم السوق الأول، حيث تتراوح بين 7.4 مرات للشركة الكويتية للاستثمار، و35.2 مرة لبنك بوبيان، وذلك ضمن فئة الأسهم ذات التقييمات المناسبة، أما بعض الأسهم فلاتزال تقييماتها مرتفعة نسبيا وقد تتحسن في المستقبل نتيجة التوقعات بأداء مالي جيد.



وقد تحسن مكرر ربحية أكبر الأسهم في بورصة الكويت، وهو بيت التمويل الكويتي (بيتك) والذي بلغت قيمته الرأسمالية السوقية 10.75 مليارات دينار، ما يعادل 26.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، حيث جاء هذا التحسن بعد دمج «الأهلي المتحد ـ البحرين».



وأصبح «بيتك» يمتلك مكرر ربحية متوسط عند 17.7 مرة، بينما مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية، والتي تعكس بشكل افضل تقييمات قطاع للبنوك، فقد سجلت 2.04 مرة، بالمقارنة مع مضاعف سعر إلى القيمة الدفترية للسوق الأول عند 1.66 مرة.



أما بنك الكويت الوطني ثاني اكبر بنك من حيث القيمة السوقية والتي بلغت 7.23 مليارات دينار، وبعد الانخفاض في سعر السهم خلال الفترة الأخيرة، فقد تحسن مكرر ربحيته ليسجل 12.7 مرة، أما مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية فلايزال مناسبا عند 1.93 مرة.



ويعتبر سهم مجموعة زين للاتصالات من الأسهم التي تتمتع بتقييمات مناسبة وعائد نقدي مرتفع من التوزيعات النقدية، حيث بلغ مكرر ربحية السهم 9.9 مرات ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية 1.73، بينما العائد النقدي سجل 7.04% متخطيا معدل السوق الأول الذي بلغ عائده النقدي 2.97%.



وأيضا تعتبر شركة «هيومن سوفت» من الأسهم التي تتمتع بعائد نقدي مرتفع جدا نسبته 12.79% ومكرر ربحية مناسب 8.7 مرات فقط، أما شركة بوبيان للبتروكيماويات فتجمع بين العائد النقدي الجيد نسبته 10.34% ومكرر الربحية المناسب عند 10.8 مرات، وكذلك شمال الزور بعائد نقدي مرتفع نسبته 5.75% ومكرر ربحية 13.4 مرة.