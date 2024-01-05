قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب حمد العليان إن أعضاء اللجنة بصحبة المكتب الفني للجنة سيغادرون غدا الى دولة قطر للوقوف على التجربة القطرية الرائدة في التعليم ونقلها إلى الكويت وتطبيقها.



وأضاف العليان، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان هناك خارطة تشريعية أقرها مجلس الأمة بالتوافق مع الجانب الحكومي والتي أشرف عليها أعضاء اللجنة التنسيقية وأعضاء لجنة الأولويات وأقرها مكتب المجلس واعتمدها مجلس الأمة من أجل وضع خارطة لدور الانعقاد الحالي. وأوضح أن جلسة 30 أبريل المقبل وفق هذه الخارطة التشريعية هي جلسة مخصصة لقوانين التعليم.



وأكد أن اللجنة التعليمية، ومنذ بداية دور الانعقاد الحالي واستمرارا للجهود السابقة في دور الانعقاد الماضي، تعمل بهدوء وتعقد اجتماعات ماراثونية ومتواصلة من أجل تجهيز حزمة من القوانين المتعلقة بالتعليم.



وأضاف ان إعداد هذه الحزمة من القوانين من أجل حوكمة التعليم وتحسين مخرجاته وزيادة جودته، مشيرا إلى أن هناك عددا من القوانين والمواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة التعليمية.



وبين أنه من أجل تنفيذ هذه الأجندة فيما يتعلق بالتعليم يغادر أعضاء اللجنة التعليمية وموظفو مكتبها الفني غدا إلى دولة قطر في رحلة تستمر



4 أيام من أجل الاطلاع عن قرب على التجربة القطرية في التعليم والالتقاء بالمسؤولين القائمين على ملف التعليم هناك من أجل نقل الخبرات والاستفادة من جوانب القوة في التجربة القطرية.



وأشار العليان إلى أن دولة قطر، وفقا لعدد من مؤشرات القياس لمستوى التعليم عالميا، تحتل المركز الأول في التعليم على مستوى الوطن العربي، والمركز الرابع عالميا في مجال التعليم.



وأوضح أن الغرض من الزيارة هو البدء من حيث انتهى الآخرون والاستفادة من هذه التجربة وإسقاطها في اجتماعات متواصلة من أجل التباحث والتشاور مع المسؤولين في وزارة التربية بالكويت حتى الوصول إلى جلسة 30 أبريل، متمنيا أن تؤتي هذه الزيارة ثمارها وتحقق النتائج المرجوة منها.